«Яковлеву» отказали в праве на вывоз техники на ремонт за границу без согласований

Компания «Яковлев» пыталась упростить процедуру вывоза авиационных компонентов за пределы России для ремонта. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источник.

Запрос компании о корректировке существующих правил, регламентирующих вывоз товаров (постановления правительства № 311 и № 312 от 2022 года), был отклонен профильными министерствами.

Целью «Яковлева» (разработчик МС-21 и Superjet 100) было сокращение времени, необходимого для ремонта иностранных компонентов в дружественных странах, что позволило бы оптимизировать обслуживание отечественной гражданской техники за рубежом.

Однако отказ связан с тем, что компания «Яковлев» также занимается производством военной техники. Власти считают необходимым ввести более тщательный контроль за вывозом любых компонентов, которые могли бы использоваться в военных целях.

Вместо утверждения предложенных изменений «Яковлеву» рекомендовано согласовать с Минтрансом точный перечень компонентов, которые нуждаются в ремонте за рубежом.

Ранее авиалайнер компании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи.