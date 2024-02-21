Якубович показал своего «непубличного» сына

Леонид Якубович пришел на премьеру фильма «Командир» с сыном Артемом Антоновым, который не слишком любит появляться на публике и не пытается сделать себе имя на популярности звездного отца. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Артем Антонов родился в апреле 1973 года. Его мать, Галина Антонова, была еще студенткой, когда связала себя узами брака с Леонидом Якубовичем. Наследник не пошел по стопам звездного отца, но тоже втиснулся в просторы ТВ. Сейчас мужчина работает в Дирекции информационных программ на Первом канале, хотя образование у него связано с торговлей и строительством.

Многие, кто видел Якубовича и Антонова вдвоем, удивлялись поразительному сходству. Сейчас мужчина воспитывает дочь Софию, которая растет такой же скромной, как отец. Внучка именитого ведущего подрабатывает в ресторане быстрого питания.

Ранее сообщалось, что ведущий Леонид Якубович высказался о жизни москвичей, которые проиграли выходцам из других регионов в одном качестве.