Якутских школьников отправили на дистанционное обучение из-за 40-градусных морозов

В Якутске наступили морозы. Столбики термометров опустились до -40 градусов.

Из-за холодов учащихся 1-5 классов якутских школ перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба городского управления образования.

15 января объявлен актированный день.

По данным на 6:00 (00:00 по московскому времени), температура воздуха в районе Гимеина составила -40 градусов, в районе аэропорта столбики термометра опустились до -44 градусов.

Актировка объявляется на весь день, независимо от смены, в которую учатся школьники.

Ранее сообщалось о том, что клуб в Якутии оштрафовали за вечеринку с участием трансгендеров.