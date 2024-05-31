Ямал поможет восстановить 10 школ в Волновахе в ДНР

Бригады из ЯНАО помогут в восстановлении школ в Волновахском районе ДНР, где здания повредили удары ВСУ. Запланировано отремонтировать и сделать действующими учреждения до осени, что непростая, но посильная задача. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Выше всего готовность у Октябрьской школы в Волновахе. В бугасской пока перекрыли крышу и занялись чистовой отделкой. В Новоалексеевке кардинальные работы: там пришлось снести старое здание детского сада и построить его с нуля. Ямальские строители активно трудятся, чтобы дети пошли в новые школы и сады уже в новый учебный год. Постепенно приобретают вид современных и комфортных пространств.

В Новоалексеевке еще много работы, но есть надежда, что 1 сентября дети все же вернуться в образовательное заведение.

«Состояние стен было ужасное, аварийное — приняли решение снести. В настоящее время усиливается фундамент, монолит наш. Будем делать ленточный фундамент и возводить новые стены», — сообщил руководитель проекта Ренат Мухамедов.

Специалист по технадзору дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Виталий Шак подчеркнул, что работы идут в уверенном темпе, все соответствует графику и оговоренным срокам.

Ранее сообщалось, что военврач героически погиб в зоне СВО под Волновахой.