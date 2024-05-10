Военврач Док героически погиб под Волновахой, спасая солдата с ранением

Военный медик Максим Боднар выполнял свою работу на поле боя, вытаскивая раненых бойцов. Однако в одной из таких вылазок попал под обстрел дрона «Баба Яга» и погиб. Об этой истории пишет KP.RU .

Рядовой случай для медика из Донецка кончился трагедией под Волновахой. Хотя он спас человека, ему пришлось заплатить за это своей жизнью. Всему виной обстрел со стороны ВСУ из дронов. Погиб герой моментально.

Жена медика вспоминает, как он начинал свой путь со Славянска. Несмотря на любовь к риску и профессии, где нужно проявлять немало отваги и твердости, Боднар сохранил в себе доброе сердце. Супруга до сих пор помнит, как в их жизни появилась дочь: ее врач привез с СВО.

«Она никому была не нужна и наверняка погибла бы там. Позвонил мне, что везет девочку. У Макса от первого брака двое сыновей, нашему сыну было тогда пять лет. Я только ответила: «Вези. Значит у нас будет дочка», — вспоминает супруга врача.

После обстрелов Донецка женщина покинула город, а также нашла родных девочки. Ребенка передали бабушке.

Многие военные помнят врача с позывным Док добрым словом: он часто оперировал даже в самых непростых условиях, находясь в транспорте или блиндаже. Врач всегда был с оружием для защиты, но никогда его не применял. Его профессионализм и неравнодушие спасли множество жизней.

Ранее сообщалось, что ВСУ не справляются с учетом убитых и пропавших без вести.