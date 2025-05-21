Ямал усилит вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги
Между Салехардом и Лабытнанги запустят больше вертолетов с 22 мая
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С 22 мая жители Ямала получат больше возможностей для быстрого перемещения между Салехардом и Лабытнанги. Местная авиакомпания введет дополнительное расписание вертолетных рейсов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Из Салехарда вертолеты перевозчика «Ямал» будут отправляться четыре раза в день — в 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00. Обратные рейсы из Лабытнанги запланированы на 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40. Такое расписание позволит пассажирам комфортно планировать деловые поездки и личные визиты в течение всего дня.
Отмечается, что переход на вертолетное сообщение значительно сократит время в пути между городами в ЯНАО по сравнению с прежним транспортом. Новый график рейсов начал действовать с 20 мая и уже показал, что стал актуальным для северян.
Ранее Росавиация заявила о готовности ряда стран восстановить авиасообщение с Россией.