Ямал усилит вертолетное сообщение между Салехардом и Лабытнанги

С 22 мая жители Ямала получат больше возможностей для быстрого перемещения между Салехардом и Лабытнанги. Местная авиакомпания введет дополнительное расписание вертолетных рейсов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Из Салехарда вертолеты перевозчика «Ямал» будут отправляться четыре раза в день — в 07:15, 08:45, 16:30 и 18:00. Обратные рейсы из Лабытнанги запланированы на 07:55, 09:25, 17:10 и 18:40. Такое расписание позволит пассажирам комфортно планировать деловые поездки и личные визиты в течение всего дня.

Отмечается, что переход на вертолетное сообщение значительно сократит время в пути между городами в ЯНАО по сравнению с прежним транспортом. Новый график рейсов начал действовать с 20 мая и уже показал, что стал актуальным для северян.

Ранее Росавиация заявила о готовности ряда стран восстановить авиасообщение с Россией.