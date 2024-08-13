Ямалец переехал родственника снегоходом и получил 9 лет колонии

Суд признал виновного в убийстве. Он будет отбывать полученный срок в колонии строгого режима. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по ЯНАО.

Инцидент произошел в Надымском районе ЯНАО 8 февраля 2024 года. Во время поездки на снегоходе двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились в дороге.

В ходе конфликта фигурант дела нанес родственнику ножевое ранение в шею, а затем проехал на снегоходе по голове лежащего 29-летнего мужчины. Пострадавший скончался от полученных травм. Суд вынес приговор в отношении нападавшего жителя села Нори — он проведет 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что девочка зарезала котенка и похвасталась этим в Сети. Несовершеннолетняя совершила убийство в знак дружбы с новой знакомой. Видеороликом с жестокой расправой над животным заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.