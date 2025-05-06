Ямалец получил срок в колонии за расправу в тундре

Жителя Приуральского района ЯНАО осудили по четырем уголовным статьям, включая убийство и покушение, совершенные в ноябре 2024 года. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

Инцидент произошел в прошлом году в Байдарацкой тундре. Мужчина выпивал в компании знакомых, но в какой-то момент со всеми поругался. В порыве эмоций северянин избил одного из приятелей, а после выстрелил из ружья в палатку, где находились четыре человека. Первый пострадавший погиб, а второй получил ранение в спину, но смог выжить.

Мужчину признали виновным в нанесении побоев, хищении оружия и боеприпасов, убийстве, покушении на убийство двух и более лиц. Также в суде учли, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

В результате фигуранта приговорили к 15 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя Подольска, расстрелявшего шумную компанию во дворе многоэтажки.