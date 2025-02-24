Ямалец, устроивший массовые отключения интернета, получил реальный срок

Жителя Лабытнанги (ЯНАО) осудили за порчу и попытку кражи интернет-кабеля «Ростелекома». Интернет-издание «Ямал-Медиа» сообщает, что мужчину приговорили к реальном сроку в колонии.

Житель ямальского города пытался украсть интернет-кабель, пролегающий в многоквартирном доме. Он вырезал почти девяти метров волокна для дальнейшего использования для своих целей. Десятки жильцов остались без интернета и дополнительного способа связи. Тем не менее они нашли способ сообщить оператору о массовой проблеме.

Прибывшие на место специалисты обнаружили повреждения и сообщили о произошедшем в полицию. Неудавшегося вора кабеля задержали.

Как отметил техдиректор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Степан Зверев, в ЯНАО впервые суд приговорил человека к реальному сроку, причем это только за порчу чужого имущества. Юрист Анжела Малинова добавила, что в данном случае повреждение кабеля могло расцениваться как приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.

Отметим, что мужчину приговорили к 2,8 года колонии строгого режима.

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