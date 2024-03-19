Здание Волновахского технологического техникума не работало 30 лет, а его восстановление было под большим вопросом из-за обстрелов. Однако недавно строители завершили работы в других корпусах, что делает дальнейшую работу техникума реальной, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Основной корпус ПТУ в Волновахе был сильно поврежден после обстрелов со стороны ВСУ. Частично здание уцелело, но после оценки стало ясно, что находиться там будет опасно даже после ремонта. Однако другие сохраненные корпуса решили подвергнуть капитальным изменениям, и вполне успешно.

Помогали вернуть техникум к жизни ямальские строители. Несмотря на четыре прямых прилета, здание удалось вернуть к нормам безопасности и сделать его функциональным. Там же теперь современный спортзал и актовый зал на 168 мест.

В ПТУ теперь есть тренажерный зал, куда студенты смогут ходить совершенно бесплатно в свободное от занятий время. При этом техникум вместит не только своих учеников, но и соседей: молодых людей из лесного средне-специального учреждения. Всего в образовательном заведении обучаются свыше сотни человек.

Ранее сообщалось, что в России возведут железную дорогу через Донбасс и Новороссию до Севастополя.