Ямальские врачи спасли недоношенного младенца и его мать

В ЯНАО медики обнаружили у женщины на 35-й неделе беременности осложнения, которые могли создать угрозу для жизни малыша и пациентки. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , две жизни удалось спасти.

Беременная женщина из другого региона приехала в ямальский Тарко-Сале для постановки на учет. Были проведены обследования, в том числе и УЗИ: оно показало угрожающее жизни матери и ребенка состояние. Оказалось, что происходил губительный процесс — врастание плаценты в мочевой пузырь.

У женщины открылось кровотечение, которое требовало немедленного вмешательства. Обычно операции из-за врастания проводят в перинатальном центре Ноябрьска, но пациентка могла не пережить транспортировки. Было принято решение проводить вмешательство на месте.

Ноябрьские и новоуренгойские врачи прибыли на место санавиацией на помощь. Под контролем главного специалиста округа по акушерству и гинекологии Алексея Денисова удалось успешно провести операцию и спасти две жизни.

Хотя ребенок родился недоношенным, его жизни, а также здоровью матери, ничего теперь не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли ребенка, который едва не задохнулся из-за ручки.