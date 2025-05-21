Ямальский город столкнулся с дефицитом важной детской вакцины

Родители Ноябрьска забили тревогу. По их заявлениям, популярную пятикомпонентную вакцину «Пентаксим» невозможно найти в местных аптеках. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Как сообщили северяне, ближайший город, где препарат есть в наличии, это Тюмень, что создает серьезные проблемы для семей, соблюдающих график прививок. По словам родителей, за четыре месяца в Ноябрьск поступило всего 10 доз препарата.

В департаменте здравоохранения ЯНАО подтвердили дефицит, назвав его временным. В ведомстве напомнили, что в городской больнице доступны аналоги — «Имовакс Полио», АКДС, «Полимилекс» и гемофильная вакцина. Они также защищают от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции.

«Поставка вакцины „Пентаксим“ ожидается в июне 2025 года, однако имеющиеся вакцины могут быть использованы вместо нее в соответствии с графиком и инструкциями», — сообщили в региональном депздраве.

Ранее сообщалось, что в Минздраве захотели сократить дефицит врачей в госучреждениях на 95%.