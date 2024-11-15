Ямальцы пытаются отвоевать поселок, который хотят снести ради горнолыжного курорта

Поселок из восьми домов в Лабытнанги хотят снести в ЯНАО ради парковки для горнолыжного курорта, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . Жители не уступают землю и противостоят властям, предлагающим сравнять населенный пункт с землей.

Небольшой поселок Октябрьский предложили снести, расселить жильцов с выплатной компенсации и построить на освободившемся пространстве новую парковку. Она могла бы стать отличным местом для туристов, приезжающих на горнолыжный курорт.

Однако для северян поселка, пусть и на всего восемь домов, место ценное и историческое. Здесь жили их предки, которые сохраняли многие традиции. Так просто землю сельчане уступать не планируют.

Вместе с этим жалуются и сами туристы. За сезон на курорте до 10 тысяч человек, а машину им поставить часто негде.

«Безусловно, это вызывает недовольство граждан. И их жалобы оправданы, так как гостям комплекса приходится оставлять транспорт где придется, в том числе на ледовой поверхности протоки Вылпосл. А это небезопасно», — сообщил начальник департамента градостроительства, имущества и земельных отношений администрации Лабытнанги Руслан Клебанский.

Жители поселка предлагали властям улучшить и сохранить облик поселения, ведь это такая же туристическая диковинка, как и курорт. Однако предложение не рассмотрели. Жильцам рекомендовали согласиться на стопроцентный выкуп и компенсацию. Теперь население Октябрьского собирается отстаивать свои участки в суде коллективно.

Ранее сообщалось, что аварийный жилой дом 1958 года постройки снесли в Балашихе.