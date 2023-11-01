Для ямальцев организуют более 200 мероприятий на Неделе народного единства

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) напомнили о том, что этот День отмечается в России ежегодно четвертого ноября. В связи с этим событием объявили тематическую неделю, в течение которой состоятся множество мероприятий.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», местные жители смогут поучаствовать в спортивных турнирах, концертах и выставках, розыгрышах призов, квестах и мастер-классах, а также в Большом этнографическом диктанте. Его цель – познакомить людей с культурой других народов, которые тоже проживают в нашей стране.

Что касается турниров, то в течение недели пройдут состязания сразу по нескольким видам спорта с мячом – волейбол, футбол и баскетбол. Сюда же, к слову, затесался и хоккей. Для болельщиков будут организованы викторины, в которых победители смогут получить ценные призы за победу.

Ранее мы уже рассказывали о том, что среди жителей Ямала разыграют подарки в честь Дня народного единства. Конкурс стартует первого ноября в соцсетях.