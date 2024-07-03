Ямочный ремонт асфальтового покрытия завершается во дворах Подмосковья

В Подмосковье в рамках планового ремонта проводят обновление асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов, работы стартовали в начале летнего сезона в целях улучшения инфраструктуры и обеспечения комфортных условий для граждан. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Сейчас в регионе уже отремонтировано более 423 тысяч квадратных метров асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, также устранено более двух тысяч ям. Это составляет 74% от общего плана по восстановлению асфальтового покрытия. В ближайшее время планируем полностью завершить ремонтные работы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ремонт асфальтового покрытия уже удалось полностью завершить в 14 округах, в том числе, в Серебряных Прудах, Егорьевске, Лыткарине и других. В общей сложности в этом сезоне планируют обновить более 575,4 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия в 33 округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.