Ямочный ремонт провели во дворах и проездах более сорока округов Подмосковья

С начала этого года ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах провели в 43 округах Московской области, сообщили в областном ГУСТ.

«Ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах проводится в Подмосковье в два этапа. Первая волна — это ямы, которые были оцифрованы осенью 2022 года, а вторая волна — дефекты дорожного покрытия, которые образовались после зимы», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

По ее словам, всего в регионе в этом году восстановили порядка 575,5 тысячи квадратных метров асфальта. Наибольший объем работ провели в Балашихе, Химках и Орехово-Зуевском округе. Министр добавила, что в первую волну ямочного ремонта 2024 года отремонтируют более 310 тысяч квадратных метров покрытия в 28 городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.