Яна Рудковская рассказала, о случае экстремального похудения на 10 кг

Продюсер и ведущая Яна Рудковская поделилась пугающей историей о своих прошлых проблемах со здоровьем, сообщает портал «Дни.ру» .

Продюсер Димы Билана поделилась с подписчиками блога историей, как едва не довела себя до смерти 25 лет назад. По ее словам, она комплексовала из-за лишнего веса и мечтала о похудении. Как раз тогда популярными стали тайские таблетки, которые сжигали лишние килограммы. Однако поддаться веянию моды было ошибкой.

Хотя она и потеряла 10 килограммов, ее преследовали головокружения, бессонницы и другие неприятные побочные эффекты. Но самое страшное в том, что после этих препаратов совсем не хотелось есть.

«Аппетита нет, в туалет все время бегаешь и таешь на глазах... Благо, очень молодая была и выжила, а были кого в больничках еле откачали», — рассказала звезда.

После ухудшения самочувствия Рудковская остановилась, но отметила, что просто испугалась отправиться в больницу или на тот свет.

Напомним, недавно Рудковская раскритиковала Этери Тутберидзе за выпады в адрес Камилы Валиевой после допингового скандала. Спортсменку все же признали виновной и решили не допускать до соревнований. Рудковская посчитала, что Тутберидзе должна взять ответственность за произошедшее, а не винить ребенка.

Ранее сообщалось, что Харламов заявил о расставании с Ковальчук.