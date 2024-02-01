ЯНАО впервые стал лидером в общероссийском рейтинге ГТО

Ямало-Ненецкий автономный округ впервые возглавил рейтинговую таблицу по ГТО («Готов к труду и обороне») в России, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Раньше ЯНАО входил только в тройку лучших, но еще не занимал первое место. С 2022 года регион находился на третьей или второй строчке, но с того времени интерес к сдаче ГТО значительно вырос. Ямальцы стали более спортивно активными.

В конце 2023 года знаки отличия ГТО в округе получили более 50 000 человек. Всего в спортивной всероссийской акции участвовали 53 тыс. жителей.

Отметим, что ГТО сдают не только для поднятия физической подготовки: знак отличия дает преимущество при поступлении в вуз и разные скидки в спортзалах. Обычно обладателей значков ГТО зовут на соответсвующее фестивали, конкурсы и экомероприятия. В школах, как правило, сдают нормативы осенью.

Напомним, в России предлагалось сделать обязательную сдачу ГТО. Такую инициативу выдвинули в Госдуме.