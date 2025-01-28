«Яндекс.Карты» отказались переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки

В «Яндекс.Картах» не стали менять название Мексиканского залива на Американский, как это сделали в Google Maps. Об этом передает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Недавно в рамках своей новой политики президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает переименование Мексиканского залива. Согласно этому указу, министр внутренних дел США должен в течение месяца принять все необходимые меры для осуществления переименования.

В компании «Яндекс» сообщили, что сервис использует стандартные названия, принятые в тех странах, где компания предоставляет свои услуги.

«Мы не локализируем сервис для пользователей из Соединенных Штатов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Google собирается изменить название горы Денали в своем картографическом сервисе Google Maps. А Илон Маск предложил назвать пролив Ла-Манш «каналом Джорджа Вашингтона».