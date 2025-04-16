«Яндекс» приобретет Boxberry для расширения логистических услуг

Компания «Яндекс» (торговый код MOEX: YDEX) объявила о приобретении службы доставки Boxberry. Представитель компании отметил, что данное соглашение даст возможность увеличить число клиентов и расширить охват логистических услуг и электронной коммерции.

Интеграция планируется к завершению до конца 2025 года, после чего Boxberry продолжит свою деятельность как часть экосистемы «Яндекс».

«Яндекс Доставка» приобретет полный контроль над ООО «Боксберри Софт» и ООО «Смарт Логистик». Согласно финансовой отчетности, выручка ООО «Боксберри Софт» в 2024 году увеличилась на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,3 млрд руб.

Однако компания зафиксировала чистый убыток в размере 197 млн руб., в отличие от прибыли 260 млн руб. годом ранее. Владельцами компании являются Владимир Теплюков (45%), Вероника Тагунова (30%) и Константин Астафьев (25%).

Благодаря этой сделке сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» и «Яндекс Доставки» станет доступна еще более чем в 20 регионах России, включая Сибирь и Дальний Восток. В регионах, где «Яндекс Доставка» уже присутствует, произойдет увеличение количества ПВЗ.

Ранее сообщалось, что книжные магазины обратились в ФАС с жалобой на демпинг маркетплейсов.