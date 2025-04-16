Книжные магазины пожаловались на маркетплейсы

Ассоциация книгораспространителей направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с требованием ограничить ценовой демпинг, практикуемый крупными маркетплейсами. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

По мнению представителей таких книжных магазинов и изданий, как «Альпина» и «Буквоед», практика, применяемая маркетплейсами, угрожает существованию книжной розницы и способствует резкому падению доли офлайн-продаж. Речь идет о маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», где можно найти различную литературу.

Как пишет «Ъ», с 2019 по 2024 год доля офлайн-продаж книг составила лишь 38%. Это на 67,2% меньше, чем было раньше. В то же время маркетплейсы заняли значительную долю рынка — 54,5%. В 2024 году в России закрылось 220 книжных магазинов, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Книжные магазины отмечают, что разница в ценах между офлайн- и онлайн-продажами может достигать 30%, а во время акций — 50–70%. Это создает дополнительные трудности для традиционных книжных магазинов, которые не могут конкурировать с низкими ценами маркетплейсов.

Представители книжных магазинов предупреждает, что если демпинг не будет остановлен, в 2025–2026 годах может произойти массовое закрытие книжных магазинов.

Эксперты указывают на несколько факторов, способствующих ценовому демпингу со стороны интернет-магазинов. Во-первых, маркетплейсы меньшие расходуют средства на аренду помещений.

Во-вторых, онлайн-магазины уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) только с комиссионных, что снижает их общие расходы. У интернет-ретейлеров также может быть ниже налог на прибыль. Это позволяет им держать цены на 30–40% ниже, чем у традиционных магазинов.

В ответ на жалобы книжных магазинов, в Wildberries, например, заявили, что ценовая политика определяется самими продавцами. Ozon и «Яндекс Маркет» предпочли не комментировать ситуацию.

Ранее Mash сообщил, что книжный магазин «Подписные издания» в Санкт-Петербурге подвергся проверке силовиков.