Японец заснял тысячу обнаженных женщин с помощью камня-шпиона

31-летний житель префектуры Фукусима изготовил камни-шпионы, внутри которых были спрятаны камеры. С помощью своего изобретения мужчине удалось тайно заснять сотни обнаженных женщин, купавшихся термальных источниках, сообщает South China Morning Post.

31-летний житель префектуры Фукусима изготовил камни-шпионы, внутри которых были спрятаны камеры. С помощью своего изобретения мужчине удалось тайно заснять сотни обнаженных женщин, купавшихся в термальных источниках, сообщает South China Morning Post.

В мае мужчину задержали. Тогда одна из женщин, купавшаяся в горном источнике в префектуре Ямагата, заметила отражения на одном из камней. Японка догадалась, что там, возможно, спрятана камера, и обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что в камне была встроена скрытая камера.

Сотрудники полиции устроили рядом с купальней засаду и задержали владельца камня-шпиона, который пришел, чтобы забрать видеозапись. Он признал свои вину. Мужчина рассказал, что сделал устройство с помощью глины и пластика,а потом встроил туда купленную в интернете камеру.

В общей сложности ему удалось снять около тысячи женщин.

Японца приговорили к двум годам лишения свободы.

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