В Китае скончался мужчина, отработавший 104 дня с одним выходным

В Китае 30-летний мужчина проработал 104 дня с одним выходным и скончался от отказа внутренних органов.

Как сообщает издание The Star, в феврале 2023 года китаец устроился на работу маляром в одну из местных компаний.

Он работал каждый день вплоть до мая. За это время у сотрудника был всего один выходной — 6 апреля.

В мае работник стал плохо себя чувствовать и 25-го числа ушел на больничный.

С того момента его состояние здоровья с каждым днем ухудшалось. Мужчину положили в больницу.

У него диагностировали легочную инфекцию и дыхательную недостаточность. 1 июня китаец умер.

Его семья подала в суд на компанию, где он работал. Однако представители фирмы сообщили, что работник добровольно брал дополнительные смены, а скончался он в связи с уже имевшимися заболеваниями.

Суд изучил все обстоятельства дела и пришел к выводу, что доля вины компании в смерти сотрудника все же есть.

Организацию обязали выплатить семье умершего компенсацию.

Ранее сообщалось о том, что в Китае эвакуировали более 400 тыс. человек из-за тайфуна «Яги».