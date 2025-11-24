Япония может ввести штрафы для мужчин за покупку интим-услуг в ответ на международную критику

Япония, недавно получившая в зарубежных СМИ неоднозначный титул «новой страны секс-туризма», рассматривает возможность ужесточения законодательства в этой сфере. Власти страны намерены ввести ответственность для клиентов секс-индустрии, которая до сих пор касалась лишь самих исполнительниц. Об этом сообщил международный портал VnExpress International.

Инициативу запустил депутат нижней палаты парламента Ринтаро Огата, который на заседании профильного комитета публично обратился к премьер-министру Санаэ Такаити с предложением рассмотреть введение финансовых санкций для мужчин, покупающих интимные услуги. Глава правительства отреагировала оперативно, заявив, что уже поручила министру юстиции Хироси Хирагути заняться разработкой соответствующих правовых норм.

Ключевой проблемой, подтолкнувшей власти к действиям, считается устаревший закон о борьбе с проституцией 1956 года. Действующая норма предусматривает наказание исключительно для женщин, предоставляющих услуги, полностью игнорируя ответственность для их клиентов.

Особую актуальность дискуссии придало выступление депутата Сиомура Фумики. Политик обратила внимание коллег на растущее число международных публикаций, формирующих негативный имидж Японии как государства, где не защищают достоинство и права женщин. Она предупредила, что без законодательных изменений этот образ может прочно закрепиться в мировом общественном мнении.

