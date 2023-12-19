Япония намерена выделить новые средства на поддержку Украины

Японский министр Сюньити Судзуки заявил агентству Kyodo, что государство готово направить киевским властям дополнительное финансирование. Япония согласна предоставить Украине пакет помощи из дополнительного бюджета Японии на 2023 год и бюджета на предстоящий год. Всего Украина получит от страны около 4,5 миллиарда долларов.

Также министр финансов сообщил, что его коллеги из стран, входящих в состав G7 также решительно настроены продолжить финансирование Украины.