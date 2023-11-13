Япония обеспокоена из-за непредсказуемости ситуации в секторе Газа
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В Японии считают, что ситуация в Газе довольно непредсказуема из-за напряженности в регионе, которая «растет ежечасно».
Такое заявление сделал Хирокадзу Мацуно. Как пишет ТАСС, он является генсеком японского кабмина. По его словам, напряженность в регионе возрастает с каждым часом. Япония, в свою очередь, с тревогой «собирает информацию о происходящем». В стране также обращают внимание на ухудшение ситуации в гуманитарной сфере.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии отметил, что сторонам, вовлеченным в палестино-израильский конфликт, необходимо «действовать в соответствии с международным правом».
Напомним, ранее в Японии осознали катастрофичность антироссийских санкций. Из-за этого страна может лишиться критически важных ресурсов. Также сообщается, что японцам пришлось сократить производство автомобилей, поскольку до этого они отказались от их экспорта в РФ.