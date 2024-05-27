Япония предупредила о возможном запуске ракеты Северной Кореей

По данным береговой охраны Японии, из Северной Кореи была запущена ракета, в связи с чем жителей префектуры Окинава призвали спрятаться внутри зданий или находящихся под землей помещениях. Об этом пишет РИА Новости .

По данным военизированной службы, запущенный объект может быть баллистической ракетой. Судам дали установку следить за следующими сообщениями, а в случае обнаружения обломков ни при каких обстоятельствах к ним не приближаться, но сразу сообщать о данном факте береговой охране.

По сведениям телеканала NHK, жители южного острова получили предупреждение и вероятном запуске Северной Кореей ракеты и призвали переждать это событие в находящихся под землей помещениях или же внутри зданий. Согласно последней информации от японской системы оповещения J-Alert, аппарат не будет пролетать над страной восходящего солнца.

Ранее мы писали о том, что по мнению эксперта Андрея Кошкина, Украина попытается сорвать в России курортный сезон.