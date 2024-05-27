Япония предупредила о возможном запуске ракеты Северной Кореей
Фото: [pxhere.com]
По данным береговой охраны Японии, из Северной Кореи была запущена ракета, в связи с чем жителей префектуры Окинава призвали спрятаться внутри зданий или находящихся под землей помещениях. Об этом пишет РИА Новости.
По данным военизированной службы, запущенный объект может быть баллистической ракетой. Судам дали установку следить за следующими сообщениями, а в случае обнаружения обломков ни при каких обстоятельствах к ним не приближаться, но сразу сообщать о данном факте береговой охране.
По сведениям телеканала NHK, жители южного острова получили предупреждение и вероятном запуске Северной Кореей ракеты и призвали переждать это событие в находящихся под землей помещениях или же внутри зданий. Согласно последней информации от японской системы оповещения J-Alert, аппарат не будет пролетать над страной восходящего солнца.
Ранее мы писали о том, что по мнению эксперта Андрея Кошкина, Украина попытается сорвать в России курортный сезон.