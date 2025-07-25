Японский писатель остался в Индии без поддержки семьи из-за болезни

Пожилой японец, страдающий серьезным заболеванием, оказался в затруднительном положении в Индии, так как некому организовать его возвращение на родину. Об этом сообщило издание Times of India, рассказав его печальную историю.

Японский писатель и исследователь Митихиро Ката прибыл в Калькутту месяц назад с целью чтения лекции в местном институте. Вскоре после приезда он был экстренно госпитализирован в частную клинику из-за внезапно возникшей одышки. Изначально ему проводили неинвазивную вентиляцию легких, но затем потребовалось кратковременное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

В процессе обследования у Каты были выявлены проблемы с почками и обнаружена кишечная палочка. Ему также проводилось переливание крови, а эндоскопическое исследование выявило патологию двенадцатиперстной кишки.

В официальном заявлении больницы говорится, что пациент продолжает испытывать боли в животе, в связи с чем 21 июля ему была проведена томография всей брюшной полости, а также сеанс гемодиализа. Состояние жизненно важных органов оценивается как стабильное, и в дополнительной кислородной поддержке он не нуждается.

Однако, несмотря на все усилия, связаться с семьей Каты не удалось, и выяснилось, что некому позаботиться о его транспортировке из Калькутты, оплатить медицинские расходы или просто побыть рядом.

Калькуттское отделение Фонда Дж. Кришнамурти, где профессор выступал с лекцией, обратилось с просьбой о помощи к консульству Японии в Калькутте, посольству Японии в Нью-Дели и правительству штата, отправив им множество электронных писем, но ответа так и не последовало.

«Мы слышали, что сотрудники консульства навещали его в больнице, но неизвестно, взяли ли они под контроль его лечение или готовятся ли к его отправке обратно в Японию», — отметил Камал Такер, глава отделения в Калькутте.

В настоящее время Кату перевели в больницу, оказывающую бесплатную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Японии казнят мужчину, совершившего серию зверских убийств.