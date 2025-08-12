Японские ученые создали духи с ароматом новорожденного ребенка

Группа специалистов во главе с Мамико Одзаки, заслуженным профессором университета и экспертом в области физиологии вкуса и обоняния, совместно с докторами из Медицинской школы университета Хамамацу, а также беременными и молодыми матерями, осуществила сбор образцов запахов примерно у 20 младенцев. В результате этой работы было идентифицировано 37 компонентов, формирующих уникальный аромат новорожденного.

Главным компонентом оказался нонанал — химическое соединение с цветочными нотами, которое, как предполагают ученые, выделяется младенцами для стимуляции ласкового взаимодействия с родителями. Парфюм получил название Poupon Pure и предлагается не только как аромат, но и как средство для релаксации перед сном или во время медитативных практик.

Идея создания продукта пришла к Одзаки после многолетних исследований феромонов у муравьев и размышлений о влиянии запахов на укрепление социальных связей между людьми.

В настоящее время вся партия духов распродана, и приобрести их можно только по предварительному заказу по цене $20 за 5 мл. Ожидается, что новые поставки поступят в период с середины августа до начала сентября.

Ранее сообщалось, что парфюмер Бруховецкая назвала правила выбора летнего аромата в этом году.