Парфюмер Бруховецкая назвала правила выбора летнего аромата в этом году

По словам парфюмера Вероники Бруховецкой, ароматами, уходящими в прошлое, являются весьма сладкие тяжелые композиции, приторно ванильные или густые восточные ароматы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что в летний сезон лучше подходят легкие водные или цитрусовые ноты, а тяжелые восточные лучше оставить для зимы. Более того, в текущем сезоне женщинам стоит обратить внимание на тропические ноты, морские композиции, кокос и водоросли. Кроме того, подходят и цветочно-зеленые аккорды, сочетание цветов и легких пряностей, с нотами матчи или мяты, миндального молока, сирени.

По мнению эксперта, аромат лучше наносить на запястье, подождать хотя бы полчаса. Химия тела может изменить звучание нот. Для летнего сезона подойдет концентрация в виде туалетной воды. Но если необходим более стойкий вариант, то имеет смысл рассмотреть парфюмерную воду.

Ранее сообщалось, что парфюм с ароматом Коломны разработали библиотекари по письмам Бориса Пильняка.