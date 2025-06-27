В Японии казнят мужчину, совершившего серию зверских убийств

В Японии вынесли смертный приговор Такахиро Сираиси, совершившему серию жестоких убийств, сообщает агентство Киодо. Когда именно приговор будет приведен в исполнение, пока неизвестно.

В 2017 году за два месяца преступник убил и расчленил девять человек. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио.

Полиция вышла на убийцу случайно.

Брат пропавшей девушки знал ее пароли и прочитал ее переписку с преступником, в которой она спрашивала о возможности совершить суицид. Для этого его сестра хотела найти единомышленника.

Во время обыска в квартире у подозреваемого обнаружили головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Сираиси признался в совершении убийств. Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех убитых им людей.

В декабре 2020 года токийский суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек, а также в расчленении тел своих жертв и хранении их останков. Молодого человека приговорили к смертной казни.

В ходе медицинских освидетельствований было доказано, что он вменяем.

Ранее сообщалось о том, что японец получит более $1,4 млн за полвека под стражей в ожидании казни.