Японский сад в Подмосковье: в Химках цветущие вишни украсили город раньше срока

На улице Спартаковской в Старых Химках, несмотря на переменчивую погоду и ночные минусовые температуры, распустилась вишня. Первые белоснежные цветы заметили местные жители, которые тут же поделились кадрами в социальных сетях, сообщает REGIONS .

Фотографии цветущего дерева мгновенно разлетелись по городским пабликам, собрав сотни лайков и восторженных отзывов. Пользователи любуются нежными бело-розовыми соцветиями, которые густо усыпали ветви. На фоне городского пейзажа дерево создает атмосферу, напоминающую японский сад. «Настоящее чудо! Проходишь мимо — и сразу настроение поднимается, аромат стоит невероятный», — пишут химчане.

Однако у опытных садоводов это явление вызывает тревогу. Дачница Светлана рассказала корреспондентам, что обычно массовое цветение вишни в Подмосковье наступает значительно позже. Такое раннее пробуждение несет риски для будущего урожая. Если ударят сильные заморозки, нежные цветы могут погибнуть, не успев дать завязи.

Тем не менее для простых прохожих цветущая вишня на Спартаковской улице стала главным символом окончательного прихода весны в Химки. Яркое природное явление жители города уже назвали лучшим подтверждением того, что холодная погода отступает.

