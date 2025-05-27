Приплывшего в Россию на сапе француза отправили в СИЗО

Французский гражданин, попытавшийся добраться до России на сапборде из Эстонии, теперь содержится под стражей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.

Кингисеппский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство пограничной службы и заключил иностранца под стражу на два месяца за незаконное пересечение границы.

Сообщается, что необычное путешествие началось 19 мая, когда мужчина на сапборде преодолел Нарвское водохранилище. Он объяснил правоохранителям, что якобы хотел найти родственников своей приемной матери, которую считает русской. Однако пересечение границы все равно считается незаконным, в связи с чем иностранца задержали.

Уже в ходе допроса оказалось, что француз ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что Исус Христос из Казани помогал мигрантам фиктивными прописками.