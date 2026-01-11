Японцы выловили в озере монстра: вирус-гигант научился взламывать ядра клеток

Фото: [ Микроскоп в учебном кабинете лицея № 14 после капитального ремонта в Щелково/Медиасток.рф ]

Ученые из Токийского университета науки и Национального института естественных наук Японии сообщили об открытии и характеристике нового гигантского ДНК-вируса, названного ушикувирусом. Соответствующая статья опубликована в журнале Journal of Virology.

Вирус был обнаружен в районе озера Усику и заражает амеб рода Vermamoeba. Исследователи отнесли его к семейству Mamonoviridae. Ушикувирус, внешне напоминающий известный медузавирус, отличается уникальными особенностями, сообщает prokazan.

С помощью 3D-реконструкции были выявлены характерные шипы на его белковой оболочке (капсиде). Также вирус вызывает аномальное увеличение зараженных клеток-хозяев и, что особенно важно, разрушает их ядерную оболочку в процессе собственного размножения — поведение, нехарактерное для родственных вирусов. Ученые полагают, что изучение ушикувируса может поддерживать гипотезу вирусного эукариогенеза, согласно которой ядро эукариотической клетки могло эволюционировать из древнего вируса, вступившего в симбиоз с архейным организмом.

