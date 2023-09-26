«Яркие и доминирующие»: ясновидящая раскрыла, как определить человека солнца

В астрологии люди делятся солнечный и лунный типы, в психологии на экстраверта и интроверта, а учения Востока разделяют людей по принципу Инь и Ян.

Знаменитая ясновидящая Инна Мишина рассказала, как определить, к какому «восточному» типу относится тот или иной человек. По ее словам, солнце и луна символизируют энергетические центры, и именно они играют главную роль в определении типа личности.

«Солнечные люди активные, направленные на внешний мир личности. Их можно назвать экстравертами. Они стремятся к общению, доминированию, хотят, чтобы их уважали, постоянно соперничают с другими», — рассказала ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Солнечных людей не так-то просто в чем-то убедить, они всегда имеют собственное мнение, добавила Мишина.

«Солнечных женщин можно узнать по яркому макияжу. Они жесткие, резкие, напористые. Часто конкурируют с мужчинами», — отметила собеседница издания.

Люди луны совсем другие, продолжила ясновидящая. Они спокойные, даже пассивные, классические интроверты.

«У лунных людей часто меняется настроение, они говорят тихо, часто плаксивы. Они постоянно не уверены в себе, все время ищут помощи. Лунные люди часто выпивают, мало радуются, не любят ярких красок в одежде, косметике, квартире, легко привязываются к домашним животным», — подчеркнула Мишина.

Лунные люди могут стать добычей мошенников, потому что они легко поддаются внушению, предостерегла экстрасенс. У них развита интуиция, могут быть способности к целительству. Кроме того, линии на ладони лунного человека слабые, еле прочерченные, бесцветные, заключила она.

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