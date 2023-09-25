«Орхидея для шустрых»: ясновидящая назвала растения, которые приносят богатство

Многие хозяйки с удовольствием высаживают комнатные цветы. Некоторые на подоконниках организуют настоящие сады. Но далеко не все растения можно держать дома. Существуют травы и цветы, которые приносят несчастье.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, какие растения принесут благополучие, а какие ни в коем случае нельзя держать у себя. Она посоветовала посадить в доме цитрусовое деревце.

«Удачу и успех также приносят фикус, орхидея и лимонник. Орхидея подойдет очень деятельному человеку, шустрому. Алоэ оберегает от сглаза и порчи, имеет лечебные свойства. Денежное дерево и все цитрусовые приносят в дом богатство», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Полынь, хоть она и отгоняет злые силы, держать в доме нельзя из-за банальной аллергии. Также совершенно недопустимо приносить цветы с кладбища, добавила ясновидящая.

«Вообще никакое растение, которое росло на кладбище, нельзя приносить и пересаживать в дом. Это смертельно опасно. Не сажают в доме и куриную слепоту: это растение мало того, что опасно для здоровья, так еще и приносит несчастье», — заключила собеседница издания.

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