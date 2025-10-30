«Яркий цвет и жидкость в упаковке»: как распознать мясо с химикатами в магазине?
Одним из основных признаков того, что мясо было обколото химией, является неестественно яркий цвет продукции. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
По ее словам, куриная грудка должна иметь бледно-розовый или сероватый оттенок, говядина — насыщенный красный цвет, а свинина — светло-розовый. Любые отклонения от этой цветовой гаммы могут свидетельствовать о применении химических веществ.
Важным индикатором является наличие жидкости в упаковке. Производители часто используют растворы с фосфатами, нитритами и нитратами натрия, которые увеличивают вес продукта, но могут наносить вред здоровью потребителей.
«Следы от шприцов обычно не видны, а наличие влаги вы увидите непосредственно перед готовкой. Такое мясо желательно вымачивать несколько часов», — отметила Фоменко.
Эксперт добавила, что химически обработанное мясо можно употреблять в пищу, но его следует несколько часов вымачивать перед готовкой. Такие продукты часто оказываются жесткими из-за многочисленных инъекций специальных растворов.
Среди дополнительных компонентов, используемых производителями, — каррагинан для удержания влаги и солевые растворы для придания более богатого вкуса.
