«Ярмарка добра»: праздник для 200 семей с особенными детьми прошел в Нижнем Новгороде

Начало нового года в Нижнем Новгороде было отмечено не только общим праздничным настроением, но и особыми, очень теплыми событиями. Одним из них стали традиционные благотворительные елки «Ярмарка добра», которые 3 и 4 января вновь собрали в историческом Гербовом зале Главного ярмарочного дома около двухсот семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В основе этого праздника лежит не просто развлекательное мероприятие, а глубоко продуманный инклюзивный проект. Он объединяет усилия правительства региона, Нижегородской ярмарки, профильных социальных центров и волонтеров. Главная задача — создать безопасную, комфортную и по-настоящему волшебную среду, где каждый ребенок может ощутить радость Нового года без ограничений. Программа строится с учетом особых потребностей гостей: адаптированные спектакли, развивающие игры, бумажная дискотека и хороводы — все подобрано так, чтобы вовлечь и подарить положительные эмоции.

Такие события имеют долгосрочный социальный эффект. Для детей это важный шаг в социализации и реабилитации, возможность проявить себя в игровом пространстве, созданном с пониманием их особенностей. Для родителей — это редкая возможность разделить праздник со своим ребенком в атмосфере принятия и поддержки, почувствовать себя частью большого и понимающего сообщества. Организаторы, в свою очередь, отмечают, что за шесть лет проведения «Ярмарки добра» не появилось рутины, а только крепнет чувство благодарности за доверие и отзывчивость семей.

