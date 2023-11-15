Ярмарка вакансий пройдет в Подмосковье в конце ноября
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На следующей неделе в подмосковной ОЭЗ «Дубна» состоится ярмарка вакансий, сообщила пресс-служба областного министерства социального развития.
Соискатели смогут познакомиться с крупнейшими работодателями различных секторов, в том числе ИТ, медицинского и промышленного. В рамках ярмарки вакансий пройдут также карьерные консультации и мастер-классы.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на ярмарку вакансий можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что со следующего года оклад тренеров, работающих в подмосковных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, будет увеличен на сорок процентов.
*Возрастное ограничение 16+