Ярмарка вакансий пройдет в Подмосковье в конце ноября

Соискатели смогут познакомиться с крупнейшими работодателями различных секторов, в том числе ИТ, медицинского и промышленного. В рамках ярмарки вакансий пройдут также карьерные консультации и мастер-классы.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что со следующего года оклад тренеров, работающих в подмосковных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, будет увеличен на сорок процентов.

*Возрастное ограничение 16+