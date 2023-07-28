Ясновидящая Мишина предупредила россиян о новой «атаке» магнитных бурь

Знаменитая ясновидящая Инна Мишина заявила, что новые сильные магнитные бури обрушатся на Землю уже достаточно скоро. Воздействие этого геофизического явления могли почувствовать на себе метеозависимые люди.

Магнитные бури происходят в верхней атмосфере планеты в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем. Зачастую подобные явления могут оказывать серьезное влияние на здоровье людей.

«Они обычно происходят в результате солнечных вспышек, их активность может варьироваться в разное время года. Я думаю, их стоит ждать в сентябре и в декабре, но в принципе это может произойти в любой момент», — заявила провидица корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс отметила, что на сегодняшний день влияние магнитных бурь на человека все еще является объектом исследований.

«У некоторых может возникать небольшой дискомфорт во время магнитных бурь. Например, головные боли, раздражительность, бессонница или изменение настроения. Однако эти симптомы обычно носят индивидуальный характер и проявляются не у всех», — пояснила ясновидящая.

Если вы испытываете дискомфорт во время магнитных бурь, провидица посоветовала позаботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии.

«Рекомендуется поддерживать здоровый сон, правильно питаться, проявлять физическую активность и стараться управлять стрессом. Если симптомы станут серьезными или слишком продолжительными, лучше обратиться к врачу для более подробной оценки вашего состояния», — подытожила Мишина.

Ранее эзотерик рассказала, кого магнитная буря затронет в первую очередь.