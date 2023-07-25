«Пришло время умереть»: эзотерик рассказала, кого магнитная буря затронет в первую очередь

Россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре, которая обрушилась на Землю уже сегодня и продлится два дня. Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, как данное явление отразится на здоровье и жизни людей.

По словам эксперта, для кого-то эта буря может даже стать судьбоносной.

«На самом деле, людей, на которых она влияет кардинально, очень небольшое количество. Но на них влияют не только магнитные бури, но и солнечные ветры и прочие явления, которые каждый день происходят на планете», — заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что под влияние магнитной бури в ближайшие дни попадут люди, которые уже находятся «на грани».

«Это люди, которые стоят на краю. Им, возможно, уже пришло время перейти из физического плана на более тонкий. То есть покинуть наш земной мир, умереть. Как раз высокий процент людей, которые в этом или следующем месяце должны перейти эту грань, они уйдут именно в эти двое суток», — пояснила эзотерик.

Эксперт подчеркнула, что буря затронет людей, которые очень плохо себя чувствуют. Возможно, они постоянно реагируют на подобные явления, а могут и в первый раз почувствовать недомогания.

«Как бы вы ни готовились к таким бурям по советам врачей, пили таблетки, связанные с вашими хроническими заболеваниями, как-то ограничивали себя в приеме пищи, меняли режим дня, но в случае фатальности, если пришло время уйти во время этих бурь — это произойдет», — добавила Абравитова.

Ранее таролог объяснила происходящее в Ростове-на-Дону наводнение.