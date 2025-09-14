Явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье превысила 21%

Явка избирателей в Подмосковье, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, по состоянию на 12:00 составила 21,17%. Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

Более 16,37% граждан проголосовали на избирательных участках, на дистанционное электронное голосование пришлось 85,27%.

Напомним, что с 12 по 14 сентября в регионе проходят выборы местных Советов депутатов, они коснутся Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц, Подольска, Электростали, Фрязино, Шатуры и ЗАТО Молодежный (Наро-Фоминск).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.