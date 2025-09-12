Явка избирателей на выборах в Подмосковье достигла почти 15%

По данным Московской областной избирательной комиссии, на 20:00 часов явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов составила 14.35%.

Статистика показывает значительное преимущество электронного формата голосования. На избирательные участки пришли 10.05% граждан, в то время как через систему дистанционного электронного голосования проголосовали 71.73% от общего числа участников.

Напомним, что окончательные результаты будут объявлены после обработки всех данных и завершения голосования. Оно продлится с 12 по 14 сентября включительно в девяти округах Московской области.

