Явка избирателей на выборах в Подмосковье достигла почти 15%
Мособлизбирком: явка избирателей на вечер 12 сентября составила 14,35%
По данным Московской областной избирательной комиссии, на 20:00 часов явка избирателей на выборах депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов составила 14.35%.
Статистика показывает значительное преимущество электронного формата голосования. На избирательные участки пришли 10.05% граждан, в то время как через систему дистанционного электронного голосования проголосовали 71.73% от общего числа участников.
Статистика показывает значительное преимущество электронного формата голосования. На избирательные участки пришли 10.05% граждан, в то время как через систему дистанционного электронного голосования проголосовали 71.73% от общего числа участников.
Напомним, что окончательные результаты будут объявлены после обработки всех данных и завершения голосования. Оно продлится с 12 по 14 сентября включительно в девяти округах Московской области.
Ранее сообщалось, какая явка на выборах в Подмосковье была днем, 12 сентября.