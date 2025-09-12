Явка на выборах в Подмосковье на 15:00 составила 8,7%
Явка на муниципальных выборах в Подмосковье по состоянию на 15:00 составила 8,7%. Об этом рассказали в Московской областной избирательной комиссии.
«По состоянию на 15:00 на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов, явка избирателей составила 8,70%», — сообщили в Избиркоме.
В комиссии отметили, что явка на избирательных участках составила 4,77%, а в рамках ДЭГ — 61,22%.
