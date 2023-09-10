Явка на выборах в Подмосковье к концу второго дня голосования составила 43,33%

Явка на УИК в Подмосковье на 20:00 субботы, 9 сентября, составила 2 420 501 человек — это 43,33% от общего числа избирателей.

Кроме того, участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) уже приняли 358 683 избирателя.

Выборы в Московской области проходят с 8 по 10 сентября. Жители региона выбирают губернатора Подмосковья. Также в десяти городских округах выбирают парламентариев в советы депутатов, а в Пушкино проходят выборы депутата Мособлдумы по одномандатному избирательному округу № 17.

Ранее доктор политических наук, член экспертного совета при Московской областной думе Владимир Капицын рассказал, что ДЭГ повышает доступность выборов и активность избирателей.