Явка на выборах в Подмосковье на 20:00 составила 22,43%

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на восемь часов вечера составила 22,43%. В голосовании приняли участие уже более одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч избирателей.

Напоминаем, что для участия в дистанционном электронном голосовании был зарегистрирован 445 261 избиратель. Сегодня свои голоса отдали уже 317 188 человек, что составляет 71,2% от общего числа избирателей.

Ранее секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс отметил, что первый день голосования в Подмосковье прошел конструктивно и насыщенно.