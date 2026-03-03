Явление иконы и голос с небес: верующие чтят память преподобного Космы Яхромского 3 марта

Косма служил при боярине, ухаживал за больным хозяином, читал ему книги и молитвы. Во время одного из переездов, у реки Яхрома, он увидел на дереве икону Успения Пресвятой Богородицы, от которой исходило сияние. Голос повелел ему стать монахом и основать обитель на этом месте. В тот же миг боярин исцелился от недуга.

Косма отправился в Киев, принял постриг в Печерском монастыре, а затем вернулся на берег Яхромы. С помощью местных жителей он возвел храм в честь Успения Богородицы, вокруг которого вскоре вырос монастырь.

Косма стал его игуменом и мудро управлял общиной. Слухи о его праведной жизни дошли даже до великокняжеского двора. Преподобный Косма Яхромский скончался 18 февраля (по старому стилю) 1492 года и был погребен в своей обители.

В этот день также чтут память святителей Льва, папы Римского, Агапита исповедника, епископа Синадского, и Флавиана исповедника, патриарха Цареградского. Еще один святой дня — преподобный Владимир исповедник.

В 2026 году 3 марта выпало на вторник второй недели Великого поста. По церковному уставу это день сухоядения. Верующим разрешается употреблять хлеб, сырые овощи, фрукты и орехи. Пища должна быть без масла, а от горячих блюд и напитков следует воздерживаться.

Ранее председатель Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов призвал россиян отказаться от поездок за рубеж в Великий пост.