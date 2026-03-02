Россиян призвали не ездить за рубеж в Великий пост

Россиянам предложили на время Великого поста полностью отказаться от поездок за границу. С таким советом в интервью «Газете.Ru» выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов. Вместо зарубежных курортов он рекомендует обратить внимание на святые места внутри страны.

Свою позицию Иванов объяснил сразу несколькими доводами: во-первых, мир сейчас находится в тревожном состоянии. Войны, теракты, отсутствие гарантий безопасности делают путешествия рискованными. Россия же, по его словам, способна обеспечить защиту своих граждан и предлагает множество мест для паломничества.

«У нас спокойно, безопасно, и, что самое главное, у нас есть возможность прикоснуться к величайшим святыням, которые хранятся на нашей земле», — сказал он.

В качестве примера Иванов предложил отправится в паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, Оптину Пустынь, Дивеево, на Валаам и Соловки.

Во-вторых, Великий пост — это время покаяния и воздержания. Зарубежные курорты, как считает Иванов, предлагают обратное: развлечения, пьянство и блуд. А это противоречит самому духу поста.

Есть и экономический аргумент. Покупая туры в недружественные страны, россияне фактически поддерживают их экономику и военные машины. Лучше потратить эти деньги с пользой: съездить по святым местам России, помочь монастырям или просто поддержать ближних.

