Боец Антон В. за год участия в спецоперации привык доверять своим боевым товарищам. Парень служит механиком-водителем танка, и он с уверенностью говорит, что любому члену экипажа он вверит свою жизнь.

Сражаясь плечом к плечу, солдаты получают уверенность, что в любой момент сослуживец закроет спину.

«Мы теперь вместе, как семья. Именно поэтому на передовой нет дедовщины и не может быть. Все понимают, что если один не справляется, ему надо помогать, иначе вся команда не справится. Мы работаем ради общей цели, поэтому все друг за друга отвечаем», — подчеркивает мехвод Антон в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам В., танки не всегда находятся в непосредственной близости от противника. На расстоянии нашим бойцам не видно, где стоят украинцы, но противник не устает заниматься разведкой.

ВСУ пускают беспилотники, когда россияне начинают работать. Тут уже за кустами и масксетями не укроешься, огонь видно хорошо, и в связи с этим местоположение танкистов легко определяют.

«И часто получается так: сегодня тебя увидели и могут даже ничего не сделать, и ты знать не будешь, что тебя засекли. А через неделю украинцы «вспомнят» и поразят цель, когда ты уже и забыл, что слышал пролетающий в небе дрон», — добавляет танкист.

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