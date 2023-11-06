«Не было явных симптомов»: из-за чего умерла школьница с гайморитом из Подмосковья

В Подмосковном Серпухове школьница умерла после сильного кровотечения из носа. Причины случившегося неизвестны, но незадолго до случившегося девочка посещала врача с симптомами ОРВИ. Ей диагностировали гайморит и назначили промывание носа и уколы.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала нам, от чего могла наступить загадочная гибель подростка.

«Кровотечение из носа может быть симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже порока сердца, а также повышенного давления, нарушения свертываемости крови, заболеваний печени и селезенки. Скорее всего, что-то из вышеперечисленных заболеваний имело место, но не было явных симптомов», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, смерть могла наступить от осложнений или являться реакцией организма на одно из лекарств, которые выписали школьнице.

«Обострение могло произойти после перенесенного ОРВИ и гайморита, а также на фоне приема назначенных при этом препаратов», — объяснила Беляева.

Ранее мы сообщали, что пятиклассница из Серпухова умерла при загадочных обстоятельствах.